Cidades Procon Goiânia apreende mais de duas toneladas de carnes impróprias para o consumo Ação faz parte da Operação Fim de Ano, que tem como objetivo tirar de circulação produtos que trazem risco à saúde do consumidor; até o momento, foram visitados 42 estabelecimentos

Fiscais do Procon Goiânia apreenderam duas toneladas e meia de carnes nesta terça-feira (6). A ação faz parte da Operação Fim de Ano, realizada pelo órgão em supermercados, hipermercados e empórios de Goiânia, e visa tirar de circulação todo tipo de carne que não esteja atendendo ao Código de Defesa do Consumidor. O superintendente do Procon, José Alício de Mesqui...