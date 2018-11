Cidades Procon apreende uma tonelada de carne imprópria para consumo no Jardim Goiás, em Goiânia Produtos apreendidos em hortifrúti estavam com prazo de validade vencida e sem informações sobre origem

Uma tonelada de carne imprópria para o consumo foi apreendida nesta terça-feira (13) pelos fiscais do Procon Goiânia em um hortifrúti no setor Jardim Goiás, em Goiânia. O órgão fiscalizados encontrou carne bovina, suína e de frango com prazo de validade vencida e sem informações sobre origem do produto. O estabelecimento foi autuado e tem prazo de dez dias para a...