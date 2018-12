Vida Urbana Processos antigos do médium João de Deus foram arquivados Líder espírita foi absolvido em processo por abuso sexual contra adolescente porque vítima não se manifestou. Ele também foi investigado por tortura, mas crime prescreveu

Denúncias contra o médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, o João de Deus, não são novidades no Fórum de Abadiânia. A reportagem teve acesso a dois processos arquivados no órgão, uma ação por ato libidinoso contra uma estudante de 16 anos, de 2008, e outra por tortura contra um suspeito de furto em 1996. Em ambos os casos ele foi inocentado. No primeiro caso o J...