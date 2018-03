Processo de demolição do Jóquei Clube é arquivado pela Prefeitura de Goiânia

O processo que trata da demolição da sede do Jóquei Clube de Goiás foi arquivado pela Prefeitura de Goiânia. O andamento ao pedido foi dado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) no início deste mês.

Em 26 de dezembro, o alvará de demolição havia sido requerido pela administração do clube e protocolado. Posteriormente, a própria direção entrou com pedido de arquivamento. Conforme matéria publicada em fevereiro no POPULAR, a diretoria afirmou que o processo foi aberto quando a venda da sede para a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) ainda estava sendo negociada.

Antes de a demolição ser requerida, também em dezembro, a venda do Jóquei Clube de Goiás foi suspensa pela Justiça e o imóvel, localizado na Avenida Anhanguera, no Centro da capital, ficou indisponível para o mercado imobiliário.

A ordem judicial impedia que o imóvel fosse adquirido por pessoa física ou jurídica enquanto houvesse débitos com a prefeitura do município, atualmente em cerca de R$ 30 milhões. Para o judiciário, a alienação da propriedade poderia ser caracterizada como fraude à execução fiscal.