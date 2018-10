Cidades Processo contra blogueira Danila Guimarães, denunciada por receber pensão do pai, é arquivado Conforme a denúncia, digital influencer teria usado documento falso para receber o benefício referência à morte do pai, mesmo tendo uma união estável com empresário desde 2012; para desembargador, o recebimento era feito de forma legal

O processo contra a empresária e blogueira Danila Guimarães, denunciada por estelionato e uso de documento falso para receber pensão do pai, que é ex-servidor público federal, foi arquivado pela Justiça Federal na última quinta-feira (11). A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) dava conta de que, desde 2012, Danila constitui união estável com o empresário Sérgio Seba Rassi, “situação esta equiparável ao casament...