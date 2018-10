Cidades Prisão preventiva de vigilante acusado de matar colega a tiros em Itumbiara é decretada Wallas Gomes de Lima está foragido desde que cometeu o crime contra Guilherme Alves Pereira, de 23 anos, na madrugada do último sábado (13)

Foi decretada pela Justiça, neste domingo (14), a prisão preventiva do vigilante Wallas Gomes de Lima, de 27 anos, acusado de matar o colega de trabalho Guilherme Alves Pereira, de 23, em Itumbiara, no Sul goiano. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (13). Segundo o delegado titular da 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil, Ricardo Chueire, os dois começa...