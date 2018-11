Cidades Principal problema da segurança no País está nas prisões, diz Jungmann Segundo ele, crimes são coordenados de dentro das cadeias

O Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta terça-feira, 13, que o problema número um de segurança pública no País está do portão para dentro do sistema prisional. Segundo ele, a maioria dos crimes cometidos como sequestros, assaltos é comandado pelos criminosos de dentro das cadeias. "A discussão de segurança no Brasil começa na rua e termina n...