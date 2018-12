Vida Urbana Primeiro processo de médium foi por suspeita de mandar assassinar taxista João de Deus foi inocentado por falta de provas sobre crime ocorrido em 1980 em Anápolis

O primeiro processo contra o médium João de Deus foi registrado em Anápolis (55 km de Goiânia) e foi arquivado por falta de provas. Em janeiro de 1980 ele foi apontado como mandante do assassinato do taxista Delvanir Cardoso Fonseca, mas sua relação com o crime nunca foi provada e a acusação contra ele foi arquivada em setembro de 1982. O homem apontado como responsável ...