Cidades Primeiro dia do inverno tem previsão de queda na temperatura em Goiás Umidade do ar pode ficar muito baixa em algumas regiões, o que requer cuidados

Apesar do predomínio de sol, um sistema de alta pressão provoca queda nas temperaturas mínimas em todas as regiões de Goiás, no primeiro dia de inverno no Estado, que começa nesta quinta-feira, dia 21, às 07h07. A umidade relativa fica baixa e muito baixa em algumas regiões, atingindo índices inferiores a 30%. Em Goiânia, no Centro do Estado, mínima de 12º...