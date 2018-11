Cidades Primeira trans a mudar de nome no Brasil é agredida a marteladas Mulher levou 15 pontos na cabeça e sofreu outros ferimentos pelo corpo

Primeira mulher trans no Brasil a mudar o nome do registro civil sem ter feito cirurgia de resignação sexual, Angela Lopes denunciou à polícia que foi atacada a marteladas por um desconhecido em São Carlos, no interior de São Paulo. Para ela, que ficou com 15 pontos na cabeça e outros ferimentos pelo corpo, tudo ocorreu por transfobia e teria relação com a política. ...