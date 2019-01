Vida Urbana Primeira parcela do IPVA deve ser quitada até dia 30 O imposto pode ser pago à vista ou em três parcelas

A Secretaria da Fazenda lembra aos motoristas que a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 para os donos de veículos com placa final 1 vence no dia 30, quarta-feira. O calendário, que foi estabelecido no mês passado, entra em vigor em janeiro e se encerra em novembro, para os proprietários de veículos com placa zero. A reduçã...