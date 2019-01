Vida Urbana Primeira Igreja Batista de Goiânia celebra 81 anos nesta quarta-feira com festividades Festividades começam às 20 horas com Culto Especial, coro e Orquestra

No dia 30 de janeiro de 1938, há extados 81 anos, no bairro de Botafogo (hoje Setor Universitário) surgia a Primeira Igreja Batista de Goiânia, fundada com o apoio de 25 membros e do Missionário Daniel Crosland. Pouco tempo depois, em fevereiro de 1940, foi fundada a Segunda Igreja Batista de Goiânia, em Campinas, dando início à expansão da congregação. Hoje, após o...