Vida Urbana Primeira edição do Sisu 2019 vai ofertar mais de 235 mil vagas Para disputar a vaga, é necessário que o candidato tenha feito as provas do Enem de 2018 e obtido nota acima de zero na prova de redação

O Ministério da Educação (MEC) informou hoje (17) que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai ofertar, no primeiro semestre do ano que vem, 235.476 vagas distribuídas em 129 universidades públicas de todo o país. Para concorrer ao processo seletivo, os candidatos deverão se inscrever pela internet, na página eletrônica do programa, de 2...