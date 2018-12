Vida Urbana Primavera se despede com forte calor e pancadas de chuva no Centro-Oeste A previsão é de que as altas temperaturas permaneçam na véspera e no dia do Natal

Os últimos dias da primavera foram marcados por muito sol e bastante calor na Região do Centro-Oeste. As altas temperaturas devem predominar nesta sexta-feira (21) com a chegada do verão, que começa oficialmente às 20h23 pelo horário de Brasília em todo Brasil e Hemisfério Sul. De acordo com o Climatempo, o forte calor e a alta umidade do ar ajudam a formar nuvens...