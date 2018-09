Cidades PRF registra 33 acidentes com sete mortos e 50 feridos em Goiás no feriado Na noite de domingo, três morreram em um acidente na BR-050, em Catalão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (10), o balanço de acidentes registrados no feriado prolongado. Segundo a corporação este ano foram registrados 33 acidentes, com 50 feridos e sete mortos. De acordo com o Inspetor Bruno da Silva, se comparado com o feriado passado, a PRF registrou seis acidentes a menos, c...