Cidades PRF estima redução de 50% do fluxo nas rodovias federais em Goiás Em nota, a corporação comunicou que dentre as medidas tomadas pela instituição está a garantia de escolta de veículos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) calcula que as rodovias federais em Goiás apresentem nesta quarta-feira (30) uma redução de 50% no fluxo em relação ao movimento dos dias normais. A diminuição seria decorrência da paralisação dos caminhoneiros. De acordo com a PRF, não é possível calcular quantos pontos de bloqueios existem no Estado porque os manifestantes migram...