Cidades PRF está na BR-153 para desocupar rodovia Desde as 14 horas, agentes estão no Posto Aparecidão, onde caminhoneiros estão concentrados

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão, nesse momento, no Posto Aparecidão, às margens da BR-153, em Aparecida de Goiânia, para liberar a via, ainda ocupada por manifestantes. A PRF informou que os agentes estão no local para garantir que os caminhoneiros que queiram, possam seguir viagem. Segundo o inspetor Jander, da PRF, cerca de 300 caminhões estavam p...