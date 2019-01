Vida Urbana PRF encontra mercadorias ilegais em veículo envolvido em acidente que matou três em Catalão Produtos como celulares, carregadores e mesas de som sem nota fiscal estavam no interior de um dos carros

Mercadorias de origem ilegal foram localizadas no interior de um dos carros envolvidos em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (15), na rodovia BR-050, nas proximidades de Catalão, no Sul do Estado, em que três pessoas morreram. Os produtos foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que levou os dois veículos acidentados para o pátio da unidad...