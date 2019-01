Vida Urbana PRF constata irregularidades em ônibus que iria substituir veículo que caiu de viaduto na BR-153 Coletivo foi impedido de seguir viagem. Acidente na madrugada de domingo (27) deixou dois mortos e 44 feridos

O ônibus enviado para buscar os passageiros do veículo acidentado, na madrugada do último domingo (27), na BR-153 foi impedido de seguir viagem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou, na manhã desta terça-feira (29), uma série de irregularidades no ônibus que levaria os ocupantes até São Paulo. O acidente deixou dois mortos e 44 feridos. De acordo com a PRF,...