Previsão de sol e tempo seco nesta segunda (14) em Goiás

As condições de tempo para esta segunda-feira (14), serão semelhantes às dos dias anteriores, com sol predominando em todas as regiões de Goiás. A umidade relativa do ar continua baixa devido a grande incidência de sol nos últimos dias, com índices mínimos próximos aos 30%. Em Goiânia, no Centro do Estado, mínima 17º C e máxima de 30º C. Em Mineiros, no Sud...