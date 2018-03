Previsão de chuva e calor no fim de semana em Goiás

O fim de semana chegou e pode chover na tarde deste sábado (3), em Goiás. No Nordeste do Estado haverá sol e poucas nuvens. Nas demais áreas da região o dia será de pancadas de chuva localizadas, com trovoadas e descargas elétricas a qualquer hora do dia.

Nas regiões Norte, Central e Leste do Estado haverá variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.

Em Goiânia, mínima de 22ºC e máxima de 30ºC, com umidade relativa do ar entre 64% e 98%. No Norte, mínima de 21ºC e máxima de 32ºC, na região Central, mínima de 22ºC e máxima de 30ºC. No Leste goiano, temperaturas um pouco mais amenas, com mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.

Domingo

No domingo (4), as condições de tempo serão semelhantes às do dia anterior, devido às instabilidades atmosféricas, e o dia será de pancadas de chuva localizadas, com trovoadas e descargas elétricas a qualquer hora do dia, podendo ser localmente fortes.

Na capital, mínima de 22ºC e máxima de 30ºC. Já no Norte do Estado o domingo será bastante quente, lá a temperatura máxima poderá atingir os 36ºC. Nas regiões Central e Leste as mínimas serão de 21ºC e a máxima não ultrapassará os 30ºC.

No Sudoeste do Estado o domingo também será quente, com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC. A previsão do tempo é feita pelo Núcleo de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Goiás (SED).