Cidades Presos transferidos de Formosa são ligados a facções Detentos goianos encaminhados a presídio federal são considerados de alta periculosidade. Negociação durou cerca de dois meses e três pedidos não foram aceitos

Numa megaoperação sigilosa realizada na manhã desta segunda-feira (17), a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) transferiu oito detentos considerados de alta periculosidade que cumpriam pena em unidades estaduais para a Penitenciária Federal de Porto Velho. Todos possuem, segundo as autoridades goianas, vínculos com facções criminosas e posição de li...