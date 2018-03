Presos tiram selfie dentro da cela

Alvo de mandado de prisão temporária na última terça-feira, em Catalão, sob acusação de ter participado no dia 19 de dezembro de atentado à casa do radialista Ricardo Nogueira, em Três Ranchos, o comissionado da prefeitura local Sérgio Antônio da Silva Júnior, conhecido como Sérgio Fornalha, fez um registro fotográfico sorrindo no interior da unidade prisional da cidade ao la...