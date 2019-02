Vida Urbana Presos são flagrados cavando buraco em cela para tentar fuga em Jataí Detentos foram rendidos por agentes prisionais e estrutura danificada recebeu reparos

Na tarde de doming (3), 19 detentos foram flagrados tentando fugir da Unidade Prisional (UP) de Jataí. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) contou que os presos cavaram um burado de cerca de 50 centímentros em uma parede lateral que dá acesso à parte externa do bloco e planejavam uma fuga para fora do presídio. De acordo com a direção da unidad...