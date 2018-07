Cidades Presos provisórios se envolvem em briga em Itumbiara De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, três homens sofreram ferimentos leves, causados por cortes de facas artesanais

Três presos provisórios se envolveram em uma briga na manhã desta quinta-feira (26), na unidade prisional de Itumbiara, no Sul do Estado. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os detentos, identificados como Wallacy Barbosa Castro, Bruno Alves Santos e Ronnan Blendon Jesus de Oliveira, estavam no Bloco 2, na Ala A, quando se participaram d...