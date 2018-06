Cidades Presos por morte de advogada são denunciados pelo Ministério Público Dupla estava em veículo que deu fuga para adolescentes que cometeram o roubo seguido de morte

Luziane Ramos de Souza, de 22 anos, e Leandro Antonelle Vicente da Silva, de 38, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ambos estão presos preventivamente por terem participado da morte da advogada Laís Fernanda Araújo e Silva, de 38 anos, no setor Alto da Glória, na noite de 10 de maio. Segundo as inv...