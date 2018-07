Cidades Presos mantêm agentes penitenciários reféns há três dias em Curitiba Um quinto agente que estava sob o controle dos detentos rebelados foi libertado poucas horas após o início do motim

Amotinados há três dias, presos da Casa de Custódia de Curitiba (PR) continuam mantendo quatro agentes penitenciários como reféns. Segundo o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), um quinto agente que estava sob o controle dos detentos rebelados foi libertado poucas horas após o início do motim, com ferimentos leves. Após terem interrompido as negociações durant...