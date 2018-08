Cidades Presos incendeiam celas e área de visitas do novo presídio de Formosa Familiares estão na porta da unidade prisional

Atualizada às 18h24 de 30/08/2018 Os detentos do novo presídio estadual de Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), iniciaram um motim na tarde desta quinta-feira (30). A informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP). Vídeos foram gravados nas redondezas da unidade prisional e é possível observar fumaça saindo do lo...