Preso suspeito de participação em morte de jovem dentro da UFG, em Goiânia

Atualizada às 10h24. Um homem foi preso, na última sexta-feira (13), suspeito de participação na morte de Luiz Carlos Pereira Castro. A vítima de 19 anos foi morta no dia 5 de junho próximo ao Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Setor Itatiaia, em Goiânia. Na época, o Comandante do Policiamento da capital, coronel Ricar...