Cidades Preso suspeito de matar homossexual em Luziânia Crime ocorreu em 2015. Autor alegou que o motivo seria uma cantada feita pela vítima

Welder José Leite, de 25 anos, foi preso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, nesta segunda-feira (18), suspeito do homicídio qualificado de Adriano de Freitas Santos, de 18 anos. O crime ocorreu em 9 de outubro de 2015. O motivo alegado pelo autor seria uma “cantada”. O delegado da Polícia Civil Maurício Rocha Passerini disse que os dois fizeram amizade por me...