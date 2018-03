Preso suspeito de matar homem após celular vendido parar de funcionar, em Anápolis

O suspeito de matar a tiros Marcus Vinícius Lima em outubro de 2015 foi preso na última terça-feira (27), em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O delegado responsável pelas investigações, Cleiton Lobo, contou que o crime ocorreu após a vítima comprar um celular do suspeito e ele parar de funcionar. Durante as investigações, os policiais constataram que o aparelho, provavelmente, foi roubado ou furtado e o dono providenciou o bloqueio.

Assim que o celular parou de funcionar, Marcus, de acordo com o delegado, procurou o suspeito e tentou desfazer o negócio, o que foi negado. “Há uma divergência entre o valor pago. Uma testemunha fala que foi R$ 400 e o detido afirma que foi R$ 200. Uma parte do valor foi pago em drogas”, contou Cleiton.

Dias depois, um amigo deixou a vítima armada próximo à casa do detido. Na residência, o suspeito desarmou marcos e tomou o revólver calibre 38. Homem atirou contra ele, que fugiu. No entanto, Marcus foi perseguido e atingido nas costas e na cabeça pelos tiros.

O suspeito, que possui várias passagens pela polícia, foi encaminhado para o presídio da cidade. O delegado pretende concluir o inquérito dentro de 15 a 20 dias e enviá-lo para o judiciário. O detido deve responder por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa.

PRISÃO

Cleiton contou que policiais estavam em um endereço, onde havia ocorrido um homicídio. O suspeito chegou e começou a conversar com os policiais. “O celular dele estava no local. Ele ficou conversando com um dos policiais quando um deles o reconheceu e após confirmar a identidade o prendeu”.