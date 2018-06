Cidades Preso suspeito de matar companheira grávida de 4 meses em Goiânia Detido em Anápolis, Aginaldo Coelho será levado para Delegacia de Investigação de Homicídios, em Goiânia

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (4), o motorista Aginaldo Viríssimo Coelho, de 50 anos, suspeito de matar a ex-companheira Denise Ferreira da Silva, de 32 anos. A vítima estava grávida de 4 meses e foi assassinada com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no condomínio residencial onde ela morava, no Setor Orienteville, em Goiânia. Coelho foi de...