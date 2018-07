Cidades Preso suspeito de matar casal e atear fogo em casa, em Aparecida de Goiânia Crime aconteceu no Jardim Luz e os dois foram encontrados carbonizados com pés e mãos amarrados um ao outro, dentro do quarto de uma residência

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia apresentou, na manhã desta quarta-feira (4), o suspeito de matar Emerson de Souza Brito, de 45 anos e Jussara Ferreira Barbosa, de 28 anos carbonizados em Aparecida de Goiânia no último dia 23 de junho. O crime aconteceu no Jardim Luz e dois foram encontrados carbonizados com pés e mãos amarrados um a...