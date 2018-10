Cidades Preso suspeito de invadir casa e atirar contra família em Bela Vista de Goiás Crime ocorreu em 3 de setembro e deixou uma menina de 4 anos gravemente ferida

Um dos suspeitos de participar de um homicídio e de uma tentativa de homicídio em Bela Vista de Goiás, na região Central do Estado, foi preso na noite desta sexta-feira (12), em Goiânia. O detido após ser abordado disse que tinha participado do crime, ocorrido em 3 de setembro deste ano. Na época do crime, quatro adultos e uma criança de 4 anos estavam em uma casa no S...