Cidades Preso suspeito de homicídio e tráfico de drogas na região Sul de Goiás Morte aconteceu no último dia 10 em Bom Jesus de Goiás

Um homem foi preso nesta quarta-feira (17) suspeito de tráfico de drogas e de participar de um homicídio em Bom Jesus de Goiás, a 218 km de Goiânia. De acordo com a PM, o preso é suspeito de atirar e matar Bruno Fonseca dos Santos, no último dia 10. No dia do crime, o suspeito e um comparsa em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma d...