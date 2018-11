Cidades Preso suspeito de diversos furtos em Goiânia O homem deixava uma residência com vários objetos quando foi flagrado por um agente penitenciário

Um homem foi preso, no fim da tarde deste domingo (4), após realizar diversos furtos em residências no Centro de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito saia de uma casa com diversos pertences furtados do local quando foi flagrado por um agente penitenciário, que estava de folga. A PM foi chamada e o suspeito foi preso. Com ele foi apreen...