Vida Urbana Preso suspeito de ameaçar matar e esquartejar a mãe e a filha, em Goianésia O homem afirmou em depoimento que vinha sendo dopado por sua mãe com medicamento de tarja preta e, por este motivo, perdeu o controle e proferiu as ameaças

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de ameaçar matar e esquartejar a mãe, de 57 anos, e a filha dele, de 14, em Goianésia, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, as próprias vítimas procuraram a delegacia da cidade, relatando que aquela não era a primeira vez que ele as ameaçava. O suspeito foi preso na terça-feira (8). Segundo a delegada Polian...