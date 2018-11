Cidades Preso por furtar de trilho de linha férrea diz que construiria parquinho para filho em Goiânia Polícia realizava patrulhamento pelo Jardim Califórnia Industrial quando percebeu furto

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (7) furtando trilhos da linha férrea de Goiânia, no Jardim Califórnia Industrial. No momento do crime, policiais realizavam patrulhamento no bairro e avistaram os trilhos sendo levados na carroceria de uma caminhonete. Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, em Goiânia, e não tiveram os nomes revelados. Durante a abor...