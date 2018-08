Cidades Preso homem que matou rapaz e atirou no irmão da vítima em velório no Distrito Federal Segundo a polícia, os crimes aconteceram no início de julho deste ano

Um jovem de 20 anos foi preso, nesta terça-feira (7), suspeito de matar um homem a facadas e atirar em outro no velório da vítima, em Padre Bernardo, na Vila Taveira, no entorno do Distrito Federal. Os crimes aconteceram no início de julho deste ano. A Polícia Civil (PC) disse que o suspeito arrastou o homem para um matagal e desferiu 26 golpes de faca. No velóri...