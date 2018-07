Cidades Preso foge de carceragem do Fórum Criminal, em Goiânia De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), há suspeitas de que Rafael Arcanjo da Silva tenha deixado a cela pelo teto. Homem ainda é procurado

Atualizado às 19h07 Um homem fugiu da carceragem do Fórum Criminal, localizado no Jardim Goiás, na capital, na tarde desta segunda-feira (2). De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), trata-se de Rafael Arcanjo da Silva, que estava preso e possivelmente deixou a cela pelo teto. Segundo a nota emitida pela DGAP, o fato ocorreu...