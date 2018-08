Cidades Preso ex-marido suspeito de matar ex-vereadora em Goiás e forjar cena de suicídio O corpo de Wallen Sandra Carneiro foi encontrado por uma filha do casal no domingo

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (1º), o ex-marido e principal suspeito de ter matado a ex-vereadora Wallen Sandra Carneiro, de 49 anos, em Panamá, município localizado a 36 km de Itumbiara, no Sul do Estado. O corpo da mulher foi encontrado na manhã do último domingo (29), na própria residência. O detido estava desaparecido desde então. Titular do 2º...