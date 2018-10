Cidades Preso é suspeito de comandar o tráfico de drogas em Caldas Novas de dentro do presídio de Formosa Segundo a Polícia Civil, o reeducando é apontado como o chefe de uma quadrilha que atua em diversos setores da cidade

Uma apreensão de drogas em Caldas Novas levou a polícia até um reeducando que cumpre pena no Presídio de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o preso de 28 anos é apontado como sendo o chefe de uma quadrilha que atua em diversos setores da cidade. De acordo com as investigações, o detento, que cumpre pena por porte ilegal de arma, dano a...