Cidades Preso é morto a facadas dentro de presídio em Anápolis Ravênio José da Silva Gomes, de 34 anos, que cumpria pena na Ala C, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária

Um preso foi morto e outros três ficaram feridos, na manhã desta sexta-feira (3), dentro do Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, também conhecido como presídio antigo, em Anápolis, na região central do Estado. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que Ravênio José da Silva Gomes, de 34 anos, que cumpria pena na Ala C, foi m...