Cidades Preso é internado após engolir cinco celulares Após retornar da saída do Dia das Mães, ele continuou com os aparelhos no organismo até passar mal

Um detento do presídio de Formiga, no centro-oeste de Minas, precisou ser levado nesta quinta-feira, 17, para um hospital de Belo Horizonte para um atendimento de emergência por um motivo inusitado. Após passar mal na unidade prisional, Riverson Costa Fernandes, de 31 anos, confessou que aproveitou a saída do Dia das Mães no último final de semana e engoliu cinco celulares. C...