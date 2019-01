Vida Urbana Presidente do STF pede informação sobre estado de saúde Dias Toffoli, que analisará pedido de liberdade, deu prazo de 48 horas para Justiça em Abadiânia comunicar situação de médium goiano

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, deu prazo de 48 horas para que a Justiça de Abadiânia, em Goiás, informe o estado de saúde do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Com base nas informações, Toffoli decidirá sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do médium, diagnosticado com infecção urinária, ao STF. “O...