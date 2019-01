Vida Urbana Presidente do STF homologa desistência de habeas corpus de João de Deus Advogados informaram que a desistência é uma estratégia processual

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu neste sábado (12) homologar o pedido de desistência do habeas corpus protocolado pela defesa do médium João de Deus. Mais cedo, os advogados do médium informaram que a desistência é uma estratégia processual. Segundo o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, a defesa vai es...