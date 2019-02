Vida Urbana Presidente de grupo fala sobre suposto suicídio de ativista: "Pra mim a Sabrina se foi" Maria do Carmo Santos, que soltou uma nota anunciando o suicídio de Sabrina, fez uma live no Facebook para comentar questionamentos a respeito da veracidade do fato

Presidente do grupo Vítimas Unidas, que soltou uma nota anunciando o suicídio de Sabrina Bittencourt, Maria do Carmo Santos se manifestou nesta segunda-feira (4) em seu perfil no Facebook sobre os questionamentos a respeito da veracidade do fato. "A sensação que eu tenho é que o mundo enlouqueceu", disse ela. Aparentando cansaço, Maria do Carmo disse que estava sem dor...