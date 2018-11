Cidades Presidente de Cuba diz que médicos do país devem ser respeitados e defendidos País anunciou a saída do Programa Mias Médicos nesta quarta-feira (14) após afirmações do presidente eleito Jair Bolsonaro

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, saiu em defesa dos médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos, no Brasil, encerrado unilateralmente pelo governo do país caribenho nesta quarta-feira, 14. Sucessor de Raúl Castro, ele afirmou que os médicos prestaram um "valioso serviço ao povo brasileiro" e que atitudes assim devem ser "respeitadas e defendidas". ...