Vida Urbana Presidente da Vale diz que quer acelerar processo de indenização "Nós queremos fazer acordos extrajudiciais, e nós estamos buscando assinar com a maior celeridade possível um acordo com as autoridades do Estado de Minas Gerais", disse Fábio Schvartsman

A mineradora Vale quer realizar logo o pagamento de indenização às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho (MG), com o objetivo de minorar o sofrimento dos atingidos e familiares, disse nesta quinta-feira, 31, o diretor-presidente da empresa, Fábio Schvartsman, após encontro com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. "A nossa intenç...