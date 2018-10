Cidades Presença em macacos mostra que Zika pode ter ciclo silvestre Morte de animais por homens com medo da febre amarela fez pesquisadores analisarem sangue de primatas. Descoberta pode alterar epidemiologia

Um estudo feito por pesquisadores, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), mostrou que macacos haviam sido mortos a tiros ou pauladas pela população nos municípios de São José do Rio Preto (São Paulo) e de Belo Horizonte estavam infectados com o vírus da zika, o que fez com que adoecessem e ficassem mais vulneráveis ao ataque human...